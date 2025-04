Gazzetta sul nuovo ruolo di ADL: "Carta bianca a Conte, qualche pizzicotto sulla pancia dinnanzi a frustate in tv"

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della decisione del presidente del Napoli di affidarsi a Conte e Manna

"Dopo essere sceso dallo scranno presidenziale e aver interpretato qualsiasi funzione inadatta (il presidente-allenatore, il presidente-diesse), De Laurentiis ha ricominciato a ritrovare la propria veste". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della decisione del presidente del Napoli di affidarsi a Conte e Manna: "S’è defilato, è intervenuto per i bonifici bancari (150 milioni in estate) e si è concesso legittimamente e pericolosamente di orientare la politica societaria a gennaio, prendendosi 75 milioni dal Psg e rinunciando a Kvara.

Cabina di regia, Los Angeles, nove ore di fuso orario, quando qui era giorno e lì era notte e viceversa, l’ideale per riflettere e fare poi di testa sua. Bisognava in qualche modo riparare i danni che aveva creato da solo, in un’era surreale (prima Garcia e poi Mazzarri, il caso-Osimhen, quello Zielinski, investimenti suggeritigli poi dimessi) e De Laurentiis ha provveduto: carta bianca ad Antonio Conte, qualche pizzicotto sulla pancia dinnanzi a frustate arrivate in diretta e ottimismo come se piovesse" si legge sulla rosea.