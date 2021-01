Gazzetta - Svolta Milik, Giuntoli incontra il Marsiglia per chiudere

Ore caldissime per la questione Arek Milik, con il Marsiglia in forte pressing per l'attaccante in scadenza di contratto. Della trattativa scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E a proposito di attaccanti, pare che si stia per concludere la vicenda Milik. Il d.s. del Marsiglia, Valentin, ha sentito Cristiano Giuntoli al quale ha presentato un’offerta di 10 milioni più eventuali bonus, 5 milioni, per ingaggiare l’attaccante polacco.

Una svolta, dunque, per una questione che tiene banco, ormai, dalla scorsa estate e che ha spaccato l’ambiente tra chi sta condividendo l’oltranzismo di De Laurentiis e chi, invece, avrebbe voluto che si rinnovasse il contratto al giocatore. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Giuntoli e Valentin. Milik, tra l’altro, ha dato il suo gradimento per andare in Ligue 1, unica possibilità per partecipare al prossimo Europeo, che è il suo obiettivo".