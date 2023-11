Gazzetta - Tudor oggi firma col Napoli: i dettagli dell'accordo raggiunto con ADL

L'annuncio arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Igor Tudor ha detto sì al Napoli e oggi il tecnico croato potrà firmare il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro, col presidente Aurelio De Laurentiis che si è tenuto l’ultima parola prima dell’ok definitivo, alla fine di una giornata molto intensa a Roma. L'annuncio arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’accordo Tudor-ADL

"Su questo aspetto si è discusso a lungo perché Tudor non intende essere un semplice traghettatore ma ha l’ambizione di voler creare un suo piccolo ciclo al Napoli. Alla fine il croato, per dimostrare la sua voglia di rientrare ad alti livelli - un mese fa per questo motivo ha detto no alla Salernitana - ha comunque accettato 7 mesi di contratto (per circa 2 milioni netti) e un’opzione unilaterale di riconferma per la società con un ingaggio sino al giugno 2025 di 3 milioni netti".