Gazzetta - Tutto confermato, Insigne sarà in campo contro il Leicester

Le anticipazioni della vigilia sono state confermate da Luciano Spalletti: Lorenzo Insigne sarà in campo, stasera, per l’esordio stagionale in Europa League. Il capitano ha superato il problema al ginocchio (contusione) e ha dato la sua disponibilità. Che l’allenatore ha fatto sua senza troppe riflessioni. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.