Il Foglio - Contro ADL inchiesta solo mediatica, pochi appigli sul piano penale

"Inchiesta mediatica, con pochi appigli sul piano penale”. Questa l'analisi del quotidiano Il Foglio, sulla richiesta della Procura di Roma del rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021: "Sulla base di quali elementi i magistrati definiscono “gonfiato” il valore dato da un club a un giocatore?

Per quale ragione, nel caso dell’operazione Osimhen, la procura di Roma non ha indagato e chiesto il rinvio a giudizio anche del presidente del Lille, cioè della controparte che concretamente ha compiuto gli acquisti ritenuti frutto di un accordo per generare plusvalenze illecite? E, soprattutto, come fanno i pm a contestare presunte plusvalenze illecite senza avere prova dell’accordo doloso tra i club? L’impressione è che si sia di fronte all’ennesima inchiesta coinvolgente sul piano mediatico, ma con pochi appigli sul piano penale.