Ufficiale Luca Marianucci è del Napoli! Ecco l'annuncio di ADL: "Benvenuto"

"Benvenuto Luca": il Napoli con il classico post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo dall'Empoli di Luca Marianucci. Il giovane difensore arriva a titolo definitivo, è un investimento per il futuro quello sul classe 2004, il primo acquisto in entrata degli azzurri in questo calciomercato.

La scheda tecnica.

Luca Marianucci è un difensore centrale classe 2004, alto 195 centimetri, di piede destro. La stagione 2024/25 è stata la sua prima in Serie A, dove con la maglia dell'Empoli ha collezionato 18 presenze e insieme 6 apparizioni in Coppa Italia, condite da due assist e due rigori decisivi segnati. Precedentemente, tra i professionisti aveva disputato solo un'annata, la 2023/24, in Serie C con la Pro Sesto. Marianucci è un centrale roccioso ma abile in costruzione: in questo lo aiuta il suo passato da mediano nelle giovanili.