Chiesa lascia Liverpool, Romano: "Il Napoli s'è informato, ma è su più profili"

Federico Chiesa ha deciso di lasciare il Liverpool. Seppur a malincuore, perché si trova bene nel club e con i compagni, l'attaccante italiano vuole giocare, anche perché gli infortuni sono stati smaltiti e sono ormai alle spalle, ed al Liverpool non è possibile farlo considerando anche gli altri acquisti in arrivo. Il giocatore, inoltre, preferirebbe tornare in Italia.

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, ci sono stati dei contatti esplorativi del Napoli per capire le modalità d'uscita dal Liverpool. Il Napoli però per ogni ruolo si muove su più giocatori e poi affonda in base alle sue preferenze. E' presto per indicare chi sia il preferito in quel ruolo, ma Chiesa c'è nella lista ed il Napoli s'è informato.