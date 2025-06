Ufficiale E' realtà: Kevin De Bruyne è del Napoli! L'annuncio di ADL: "Benvenuto!"

vedi letture

Da rumors accolto col sorriso, ed anche qualche sfottò social da altre tifoserie, a realtà: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l'arrivo a Fiumicino - seguito da migliaia di tifosi sul web - e le visite a Villa Stuart, accolto da una incredibile ressa di tifosi in delirio, il fuoriclasse belga ha firmato il contratto che lo legherà col club partenopeo ed è arrivato l'annuncio di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Kevin".

Kevin De Bruyne è già nella storia del club partenopeo, rappresentando l'acquisto probabilmente più mediatico dell'intera era De Laurentiis ed uno dei più importanti della storia azzurra. Per la presentazione è già partita la macchina organizzativa per una location di grande rilievo, ma per il belga dopo la nazionale e l'approdo al Napoli ora è il momento delle vacanze.