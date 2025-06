Il Napoli va forte su Lookman! Gazzetta: pronti 50mln, ecco la richiesta dell'Atalanta

Il Napoli ha inaugurato il nuovo progetto di alto profilo con l’arrivo di Kevin De Bruyne, primo segnale della volontà di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte di restare ai vertici in Italia e di competere seriamente in Europa. E il prossimo colpo di spessore, nelle idue del club, potrebbe essere Ademola Lookman: l’esterno dell’Atalanta è considerato l’elemento ideale per completare il tridente.

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. La Dea parte da una valutazione di 60 milioni ma non opporrà resistenza in presenza di un’offerta importante. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto almeno 50 milioni, confidando in un piccolo sconto e nella voglia del nigeriano di misurarsi in una squadra che punta a vincere subito. Dopo gli errori di gennaio, De Laurentiis vuole consegnare a Conte una rosa completa già per il ritiro.