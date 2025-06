Nunez, contatti diretti con gli agenti! Romano: "Il Napoli vuole affondare il colpo"

vedi letture

Dopo aver chiuso ufficialmente il colpo Kevin De Bruyne, il Napoli vuole continuare a sognare in grande per il calciomercato: la suggestione degli ultimi giorni porta il nome di Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano vuole separarsi dal Liverpool e su di lui ci sono diversi club, ma gli azzurri ad oggi sono la società che ci sta provando in maniera più decisa. A riferire le ultime e il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha detto:

"Manteniamo i nomi che sono stati fatti in questi giorni per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Vi ho detto di Darwin Nunez, che dalle telefonate si è passato ai contatti seri, diretti e concreti. Il Napoli sta lavorando all’operazione Darwin Nunez, ma non è un’operazione facile, c’è la concorrenza di altri club tra cui alcuni dell’Arabia. Ne capiremo di più nei prossimi giorni, ma è un colpo che di sicuro gli azzurri vogliono provare a fare. Ci sono state anche delle chiamate del Milan per essere informati sulla situazione, ma il club italiano che sta lavorando in maniera forte sull’attaccante uruguaiano - anche con gli agenti del calciatore - è il Napoli. Adesso ci sarà da capire se sarà fattibile dal punto di vista economico e della concorrenza, ma la certezza è che Darwin Nunez lascerà il Liverpool”.