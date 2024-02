Il Mattino - Conte destinato a rimanere un sogno, per ADL c'è Pioli in pole position

"Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell'anno in cui porta(va) lo scudetto sul petto".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione, con Antonio Conte che pare destinato a rimanere un sogno nel cassetto del presidente azzurro. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino: "Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell'anno in cui porta(va) lo scudetto sul petto.

Calzona è un allenatore a tempo - a meno che non riesca nella mission (impossible) di conquistare un posto in Champions - e quasi certamente a giugno saluterà armi e bagagli per tornare ad occuparsi a tempo pieno della nazionale Slovacca. Sul taccuino del patron della Filmauro ci sono sempre Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan che pare sia balzato in pole position. Inutile dire che il sogno nel cassetto resta Antonio Conte, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale':