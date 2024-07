Lukaku, non resta che firmare: accordo sull'ingaggio e col Chelsea tutto in discesa

Romelu Lukaku, un attaccante che sembra nato per giocare con Antonio Conte e che Antonio Conte è riuscito a valorizzare come mai nessun altro, è il colpo ideale già delineato nei contorni. Non resta che definire e firmare. Lo scrive il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "L'intesa con Rom è pressoché raggiunta e con il Chelsea, che non l'ha neanche convocato per la tournée negli Stati Uniti, la trattativa è in discesa. Ci vogliono tempo e pazienza: tutto sommato, il mercato è una guerra di nervi. E quelli di Adl sono molto saldi".