Castel di Sangro, day 1: sessione pomeridiana, partitella a campo ridotto. Osimhen a parte

Appuntamento a domani mattina per la prima seduta mattutina. L'allenamento inizierà alle ore 10 e terminerà a mezzogiorno. Restate collegati per gli aggiornamenti da Castel di Sangro e la diretta testuale della prossima sessione.

19.11 - I tifosi lanciano maglie e palloni da far firmare al tecnico, che si ferma per gli autografi.

19.10 - Antonio Conte va a salutare i tifosi sotto i Distinti che lo acclamano.

19.09 - Termina qui il primo allenamento a Castel di Sangro.

19.03 - Inizia la fase di stretching.

19.02 - Squadra seduta a centrocampo, Conte passa a salutare, come al solito, tutti gli azzurri.

19.01 - Termina la partitella, a vincere sono i blu che festeggiano con la solita foto di rito.

19.00 - Ancora un assist di Di Lorenzo, che lascia a Zerbin davanti la porta la rete dei blu.

18.53 - Rrahmani segna ma la rete viene annullata da Stellini per fuorigioco, il kosovaro va a lamentarsi con il vice Conte.

18.48 - Cooling break

18.46 - Di Lorenzo in gran palla in questa partitella, il capitano si è reso protagonista di una rete e due assist oltre ad un tackle duro, ma preciso, su Kvara.

18.39 - Inzia una partitella blu contro verdi acqua a campo ridottto nella metà campo di sinistra.

18.36 - Termina l'esercitazione.

18.24 - Osimhen si allena a parte.

18.23 - Inizia l'esercitazione sul possesso palla e sul pressing con il gruppo diviso in due squadre: blu e verdi acqua. Tra i pali si alternano i quattro portieri. Tra i blu il nuovo acquisto Buongiorno.

Blu (3-4-2-1): Mezzoni, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Folorunsho, Zerbin; Ngonge, Raspadori; Simeone.

Verdi acqua (3-4-2-1): Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Gaetano, Spinazzola; Politano, Kvara; Cheddira.

18.22 - Primo allenamento per Alessandro Buongiorno, il nuovo acquisto del Napoli fa il suo esordio in ritiro dopo le vacanze post-Europei come gli altri nazionali azzurri. Assenti gli ormai partenti Ostigard e Lindstrom, oltre che i Primavera impiegati a Dimaro.

18.21 - Entrano gli azzurri in campo! Il primo ad calcare il terreno di gioco è Antonio Conte, subito acclamato dal pubblico presente.

18.03 - Si aprono in cancelli, il campo è ancora vuoto. Fase di attivazione per la squadra sul campo 1.

17.50 - L'allenamento inizierà alle 18.

17.40 - Cancelli ancora chiusi al Patini, i tifosi aspettano con trepidazione l'inizio della seduta pomeridiana.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella prima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la prima fase del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, il Napoli di Antonio Conte si allena allo Stadio Patini per la prima volta. L'allenamento inizierà alle 17.15.