Ufficiale Jesper Lindstrom lascia Napoli e sbarca in Premier: c’è l’annuncio

Oggi alle 12:00

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore dell’Everton. Dopo aver completato le visite mediche, mancava solo l’annuncio da parte del club inglese che è appena arrivato.

Questo, invece, il post del Napoli: "Lindstrøm ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura".

AI SALUTI UN ANNO DOPO

Arrivato al Napoli la scorsa estate, l’ex Eintracht Francoforte lascia la Serie A dopo appena un anno. Il danese ha disputato 29 con la maglia azzurra in tutte le competizioni ma, complice anche la disastrosa annata dell’intera squadra e i tre allenatori che si sono succeduti in panchina, non è mai riuscito a sfondare e a mostrare le sue qualità.

Il Napoli ha ceduto Lindstrom all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club del presidente De Laurentiis incassa subito tre milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo e poi, dovessero i toffees riscattarlo a fine stagione, altri ulteriori 22 milioni di euro per una operazione complessiva da 25 milioni di euro.