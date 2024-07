Cds - ADL e Osimhen non hanno fretta: apertura allo sconto al Psg, le ultime

Victor Osimhen ha una clausola rescissoria da 130 milioni; il Psg si è spinto fino a 90 nel pacchetto-impossibile con l'incedibile Kvara e vuole un forte sconto; e il Napoli, dal canto suo, è seduto ad aspettare.

Legittimamente sereno, considerando che Victor ha un contratto fino al 2026 e soprattutto è uno dei tre centravanti del momento. Sul podio, un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Insomma: non sarà svenduto. De Laurentiis è aperto a trattare, senza però allontanarsi oltremodo dai parametri, e ciò significa che se sarà, dovrà essere un affare da oltre 100 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.