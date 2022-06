KK - Il Napoli sta per lanciare la campagna abbonamenti, ecco le possibili date

Il Napoli sta per lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. C'è grande attesa tra i tifosi

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli sta per lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione dopo due anni di assenza a causa della pandemia. C'è grande attesa tra i tifosi che vogliono sottoscrivere la tessera, molti hanno scritto alla redazione di Kiss Kiss Napoli per avere informazioni in merito, il giornalista Valter De Maggio a sua volta si è messo in contatto con la società e ha ottenuto risposte. Dal Napoli, infatti, fanno sapere che il lancio potrebbe esserci tra il 27 e il 30 giugno. Manca davvero poco dunque e presto ci saranno tutte le novità in merito.