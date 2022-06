KKN è in possesso della mail inviata dai legali di Mertens: tutte le richieste fatte dal belga

Radio Kiss Kiss ha fatto chiarezza in merito alle cifre legate al rinnovo di Dries Mertens e alle richieste del belga.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radio Kiss Kiss ha fatto chiarezza in merito alle cifre legate al rinnovo di Dries Mertens e alle richieste del belga. La radio ufficiale è in possesso della mail inviata dallo studio legale che segue Mertens e specifica che oltre alla richiesta delle cifre c’è anche un ultimatum fatto al Napoli: attende una risposta entro domani alle 18. Non ci sarà risposta da parte del Napoli.

I dettagli della richiesta - Mertens ha chiesto un anno di contratto ed una richiesta di ingaggio da 2,4 milioni di euro. In più un bonus alla firma di 1,6 milioni di euro. C’è anche una commissione del 10% sul lordo, quindi circa 800mila euro. A questo si aggiungono tutta una serie di richieste: 75mila euro di bonus per 10 gol stagionali o assist in tutte le competizioni, altri 75mila in caso di altri 10 gol. In caso di vittoria dello Scudetto 200mila euro, di vittoria della Champions 300mila euro, di vittoria dell’Europa League 150 mila euro.