KKN - Il Napoli chiude per Mathias Olivera: sarà lui l'erede di Ghoulam

Terzino sinistro del Getafe che sposerà il progetto azzurro e sostituirà Faouzi Ghoulam. Ultimamente il Napoli ha fatto dei passi in avanti importanti

Kvicha Kvaratskhelia è già preso, sarà lui il primo acquisto dell'estate e arriverà per rimpiazzare Lorenzo Insigne. Ma in queste ore il Napoli sta chiudendo definitivamente anche per il secondo colpo estivo. Si tratta di Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che sposerà il progetto azzurro e sostituirà Faouzi Ghoulam.

Operazione in chiusura

La trattativa è aperta da mesi ormai. Il club azzurro già da tempo ha individuato nel laterale della nazionale uruguaiana il rinforzo ideale per la fascia sinistra, ultimamente il Napoli ha fatto dei passi in avanti importanti e adesso l'affare è in chiusura. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.