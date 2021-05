KKN - Spalletti-Napoli, firme in serata! ADL chiede e ottiene un'accelerata: è quasi tutto fatto

Luciano Spalletti al Napoli, ormai ci siamo. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, si è lavorato per tutta la notte in casa Spalletti per lo studio dei contratti inviati da Aurelio De Laurentiis insieme al suo avvocato di fiducia, in contatto anche con suo figlio. Sono arrivati in Toscana i plichi con i cinque contratti. C'è un accordo biennale, ma sono cinque contratti: uno per le prestazioni sportive, poi degli altri sull'immagine, per novanta pagine totali.

FIRME IN SERATA - Si spera ed è probabile che si possa arrivare alla firma entro stasera. Il nero su bianco su un pre-contratto, visto che Spalletti ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno e non può firmare con altri prima di tale data. Il pre-contratto diventerà contratto a tutti gli effetti dal 1° luglio. L'uomo-chiave, ora, è Andrea Chiavelli, l'uomo delle firme.

L'ACCELERATA DI ADL - Si è lavorato fino a tardi perché Aurelio De Laurentiis ha chiesto un'accelerata alla firma dei contratti. Alle 3:16 di stanotte Spalletti e il suo avvocato hanno fatto partire una pec, destinazione Filmauro e legali del Napoli. Nella pec sono state chieste due piccole modifiche per dare l'ok.

PRESENTAZIONE - "Se queste due eccezioni potete modificarle firmiamo quando vi pare", è stato detto dall'entourage di Luciano. E i feedback sono positivi. Entro stasera quindi Spalletti dovrebbe firmare. Per la presentazione, invece, verrà chiesta una deroga all'Inter affinché giovedì prossimo possa essere presentato.