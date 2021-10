KKN - Vice-pres. MLS a Napoli per due giorni: incontro con un intermediario, i dettagli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è un tema molto caldo in casa Napoli dato che il contratto del capitano azzurro scadrà il prossimo giugno. Tante le indiscrezioni e le voci che si alimentano negli ultimi giorni circa il suo futuro. Il procuratore di Lorenzo ha avuto dei colloqui con De Laurentiis nei giorni scorsi. Siamo alle battute iniziali, tutto in gioco.

IPOTESI MLS? Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la novità riguarda la presenza di emissari importanti dell’MLS in Italia. Il vicepresidente della lega americana, Lino di Cuollo, è stato in Italia lunedì e martedì, per vedere le gare dell’Italia, e poi a Napoli per due giorni. Il vicepresidente è stato a pranzo con Andrea D’Amico, agente e intermediario dell'operazione Osimhen che portò Giovinco in America.