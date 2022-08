Rai - Fabian-PSG nasce a marzo: tutto sulle cifre ed il cambio modulo con Raspadori

TuttoNapoli.net

Le ultime sulla trattativa che porterebbe Fabian Ruiz al Psg le riferisce il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato al Tg Sport: "In attesa di arrivare a Parigi l'agente di Fabian Ruiz ha avuto un lungo colloquio con il ds del Psg Campos. Si valuta un quadriennale da circa 5 milioni netti con bonus. Primi accenni di trattativa in attesa di raggiungere l'intesa con De Laurentiis. Che ufficialmente chiede 30 milioni ma direbbe sì anche a 25. Il Psg seguiva da tempo Ruiz. Il primo contatto con la dirigenza azzurra fu a metà marzo. Campos si informò su situazione contrattuale dello spagnolo. Da allora colloqui informali ma l'affondo è arrivato venerdì sera subito dopo il vertice con Carnevali. Campos deve rimpiazzare Wijnaldum e probabilmente Paredes (che ha scelto la Juve): Fabian profilo giusto. Il possibile addio di Ruiz non farebbe scattare subito la caccia al sostituto (Barak o lo Celso). L'arrivo di Raspadori cambierebbe strategie tattiche (dal 433 al 4-2-3-1) e con soli due mediani non servirebbe un altro elemento in rosa. Spalletti avrebbe Lobokta, Anguissa, Demme, Zielinsky ed Elmas. Volendo anche Gaetano. Tanti per occupare due ruoli. Tutto passa per Raspadori".