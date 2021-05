Rai - Spalletti-Napoli, è fatta: ADL lo ritiene ideale per 2 motivi, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sulla panchina del Napoli.

SCELTA FATTA - “Il Napoli al 90% prenderà Spalletti, la trattativa è praticamente fatta. Gattuso-Napoli è una storia chiusa da tempo, le parti si separeranno. Ci sono stati contatti telefonici tra De Laurentiis e Spalletti. Fonseca andrà via dalla Roma, Inzaghi rinnoverà con la Lazio quindi la pista romana è tramontata. Spalletti piace al patron azzurro per due motivi. Piace da sempre a De Laurentiis da quando Pierpaolo Marino decantò il tecnico ai tempi dell’Udinese e già in passato provò a prenderlo. L’altro motivo è tecnico, per motivi tattici. Il modulo del Napoli viene ritenuto ideale per il tecnico toscano che da anni utilizza questo sistema di gioco.

LE ALTERNATIVE - Le alternative sono Dionisi e Italiano, Juric più lontano per motivi tattici e di modulo. Juric verso Firenze, Italiano verso il Sassuolo se De Zerbi dovesse andare in Ucraina”.