Repubblica - Conte-ADL, faccia a faccia a fine stagione: le due richieste dell'allenatore

vedi letture

Cosa chiederà Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis quando vorrà garanzie sul futuro? A fine stagione andrà in scena l'incontro per il futuro del tecnico, come scrive La Repubblica: "A Monza ha tenuto banco dopo lo scampato pericolo anche la partita a scacchi sul futuro di Antonio Conte. «Io e la mia famiglia ci siamo integrati benissimo e ho trovato una piazza che mi dà emozioni: quindi da parte mia c’è grande apertura. Ma la gente vuole vincere e per sentirmi il garante di questo desiderio devo avere la certezza di poter disporre dei mezzi necessari: perché da me tutti si aspettano sempre il primo o al massimo il secondo posto» . Il tecnico chiederà presto ad Aurelio De Laurentiis garanzie per il mercato e non solo. «Neres si è fatto di nuovo male e stiamo aspettando che i nostri campi di allenamento vengano rifatti... ».

Acquisti e centro sportivo, insomma. [...] Con Conte l’appuntamento è rimandato alla fine del campionato. Ci sono ancora cinque partite per sognare il quarto scudetto".