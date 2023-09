Repubblica - Ecco a chi era indirizzata la nota del Napoli sul rinnovo di Kvara

Secondo l'edizione odierna di Repubblica il destinatario del messaggio è l'agente del georgiano

"Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli".

Questo il cominuicato ufficiale del Napoli diffuso nella giornata di martedì, che ha generato molte reazione. Secondo l'edizione odierna di Repubblica il destinatario del messaggio è l'agente del georgiano: "La nota sembra avere un destinatario chiaro, al di là del riferimento ai media: l'agente dell'attaccante Mamuka Jugeli. La maxi- richiesta (5 milioni) non va sbandierata, ma verificata col Napoli: l'idea di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale evidentemente è considerata superata dall'entourage del giocatore che però dovrà aspettare un confronto con il club azzurro, finora non ancora avvenuto, per mettere le carte sul tavolo. Le modalità saranno decise dal club azzurro".