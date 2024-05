Repubblica - Gasperini vive ore tormentate: l'offerta di ADL lo sta tentando

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, Gian Piero Gasperini vive ore tormentate, l’offerta del Napoli lo tenta: De Laurentiis aspetta, l’Atalanta anche, è l’eterna lotta tra cuore e ragione. A Bergamo giurano che la spunterà il sentimento, la riserva non è ancora sciolta ma non si andrà per le lunghe.

Alla finestra anche le alternative: Pioli e Italiano per esempio sono in ballo sia per il Napoli che per l’Atalanta, mentre Juric rappresenta una soluzione interessante per i bergamaschi perché è l’allievo prediletto di Gasperini.