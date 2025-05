Osimhen porta subito 75mln: Repubblica svela chi pagherà clausola

Scrive anche di mercato il giornalista Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica del lunedì. Parla in modo particolare del futuro di Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray ma che a fine stagione tornerà al Napoli. Ma per partire di nuovo, stavolta a titolo definitivo.

"Gli arabi sono interessati a Osimhen per presentarsi più forti al mondiale Fifa, 14 giugno-13 luglio. Il bonifico di 75 milioni arriverà dall’Al Hlal di Rijad o da Al Ali, la “Città giardino” degli Emirati. Ma De Laurentiis spazia volentieri negli affari. Da Lukaku al cinema troverà l’idea", si legge.