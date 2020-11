Repubblica - Insigne verso il Rijeka: difficile una maglia da titolare, ultimo allenamento decisivo

Lorenzo Insigne ha lavorato duramente per recuperare dopo l'ultimo infortunio che lo ha colpito durante la sfida contro la Real Sociedad. Il capitano azzurro sta meglio, al punto da riuscire ad allenarsi con la squadra e dunque mettersi anche sulla strada di un possibile ritorno in campo in tempi davvero molto brevi.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il numero 24 del Napoli va verso la convocazione per la sfida di Europa League di giovedì sera che vedrà di fronte la squadra partenopea contro i croati del Rijeka: la decisione definitiva sull'impiego di Lorenzo in campo - si legge - verrà presa dopo l'ultimo allenamento, ma la partenza per la Croazia sembra scontata. Difficile, al tempo stesso, che Insigne possa partire addirittura dal primo minuto, mentre sembra più probabile un impiego a gara in corso.