Repubblica - Ipotesi festa in Piazza con Gigi d'Alessio per lo scudetto: le idee del Comune

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In città già si pensa allo scudetto. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che l'amministrazione si sta già organizzando per il grande evento. Si pensa ad un evento in piazza il 4 giugno quando finirà il campionato con la partecipazione di Gigi D'Alessio, ma c'è anche l'idea di organizzazione appuntamenti nei singoli quartieri per evitare sovraffollamenti in centro. Si lavora anche sul piano traffico e per la gestione dell'ordine pubblico. In attesa dell'aritmetica che si avvicina.