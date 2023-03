Repubblica - Kvaratskhelia rinnova: maxi-aumento d'ingaggio, la cifra

Khvicha Kvaratskhelia rinnova. Chiara la strategia del Napoli per blindare il talento georgiano

Khvicha Kvaratskhelia rinnova. Chiara la strategia del Napoli per blindare il talento georgiano. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i dettagli dell'accordo futuro: contratto adeguato con stipendio raddoppiato (da 1,2 a 2,4 milioni) e nuova scadenza fissata per il 2028. Queste le condizioni per l'accordo. Il Napoli vuole continuare a godere del talento del numero 77 e per questo a fine stagione se ne discuterà con gli agenti per la fumata bianca e la firma.