Repubblica - Manna vuole chiudere Garnacho nelle prossime 48 ore: pronto il blitz inglese

L’arrivo al Manchester di Patrick Dorgu dal Lecce potrebbe finalmente sbloccare la trattativa per portare al Napoli Alejandro Garnacho. Lo scrive l’edizione odierna di Republicca, che spiega come in questo momento lo United abbia bisogno di una cessione importante per mettere a posto i conti. Garnacho, essendo stato prelevato all’età di 16 anni, rappresenterebbe una plusvalenza mostruosa per il club, motivo per cui il Napoli appare fiducioso.

Il quotidiano scrive: "Il direttore sportivo, Giovanni Manna, resta a Milano e sta seguendo con grande attenzione la vicenda in attesa di prendere il primo volo per Manchester: sta definendo l'ingaggio con Garnacho e poi cercherà di chiudere l'intesa con lo United. L'arrivo di Dorgu dovrebbe accelerare i tempi: l'obiettivo di Manna è provare a definire tutto entro le prossime 48 ore, considerando la scadenza del mercato fissata per lunedì".