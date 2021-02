Retroscena - ADL furioso: ha pensato a ritiro punitivo e ordinato silenzio stampa

Furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha pensato a un ritiro punitivo e ha ordinato il silenzio stampa. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica nel commentare la gara del Napoli contro l'Atalanta, l'ennesima, sconfitta per 4-2, che allontana la zona Champions. Il quotidiano aggiunge: "Gattuso ha l'alibi delle molte assenze, ma non si vede la via d'uscita dal tunnel. Fare i conti con l'emergenza sta diventando per il Napoli una insopportabile regola".