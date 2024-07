Ultim'ora Sky - Buongiorno-Napoli, oggi nuovo incontro: si cerca accordo sull'ingaggio

Avanzano le trattative tra il Napoli e Alessandro Buongiorno. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per portare ad Antonio Conte il colpo preferito per la difesa. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, oggi ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza azzurra e l'entourage del giocatore per discutere sul contratto.

Il Napoli cercherà di raggiungere l'accordo con gli agenti di Alessandro Buongiorno circa le cifre dell'ingaggio. Verrà anche affrontato il tema dei diritti di immagine, su cui il presidente De Laurentiis è sempre molto attento, e in più potrebbe essere inserita una clausola attivabile dopo due anni di contratto. Solo dopo il club azzurro procederà a intraprendere nuovi contatti col Torino per cercare l'intesa sul cartellino da versare per il giovane difensore italiano. La giornata di oggi sarà importante dal punto di vista del mercato, si terrà anche un incontro per Leonardo Spinazzola che è sempre più vicino a vestire la maglia partenopea.