Sky - CR7-Napoli, la possibilità c’è ma al momento nessuna offerta United per Osimhen: la situazione

Cristiano Ronaldo al Napoli, la possibilità c’è: Minima, ma c’è. Il Napoli ha dettato le sue condizioni, non sta spingendo e non chiama il Manchester United per ricevere un’offerta per Osimhen. Il club azzurro ha fatto sapere a Jorge Mendes, regista di questo piano, che se lo United presenterà un’offerta ufficiale per Osimhen che superi i 100 milioni con quasi l’intero ingaggio di CR7 pagato, l’apertura c’è. Fino a qualche minuto fa non c’è stata nessuna offerta del Manchester United per il nigeriano. E’ una situazione che ha ancora poco tempo per materializzarsi visto che tra qualche giorno si chiude la sessione di calciomercato. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.