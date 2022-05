Sky - Domani visite mediche di Olivera con il Napoli: i dettagli dell'affare

Come annunciato da Sky Sport, domani l’esterno del Getafe sosterrà le visite mediche con il Napoli.

Il Napoli è sempre più vicino a piazzare il secondo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver preso Kvicha Kvaratskhelia come annunciato qualche settimana fa da De Laurentiis, il Napoli è sempre più vicino a Mathias Olivera. Come annunciato da Sky Sport, domani l’esterno del Getafe sosterrà le visite mediche con il Napoli. Come di consueto, si svolgeranno a Villa Stuart. Il Napoli, che lo aveva bloccato lo scorso gennaio, lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto.