Sky - Infortunio Mertens, i tempi di recupero: ecco quando tornerà

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per parlare di Dries Mertens. Il belga si è operato alla spalla sinistra e il collega fa chiarezza sui tempi di recupero: “Rientro di stabilizzazione alla spalla per Dries Mertens. Il calciatore starà fuori per un pò di tempo e il rientro, probabilmente, è previsto a cavallo delle due soste di campionato tra settembre e ottobre”.