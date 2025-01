Ultim'ora Sky - Kvara, summit Napoli-PSG per chiudere! Il sostituto e le contropartite: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la prossima settimana è fissato un appuntamento tra il Napoli e il club francese per per definire un’intesa che verbalmente è stata già raggiunta. I parigini offrono al massimo 70/75 milioni per il giocatore. L’alternativa sarebbe l’inserimento nella trattativa di Milan Skriniar, con la formula del prestito con stipendio tutto a carico del Napoli. In quel caso si chiuderà un totale di 80 milioni per coprire lo stipendio del difensore.

Intanto, poi, se l'operazione dovesse andare in porto così come sembra, il Napoli partirebbe subito all'assalto di Lorenzo Pellegrini della Roma e di un esterno offensivo per rimpiazzare Kvara. E per questo ruolo è spuntato un nome nuovo, sempre secondo l'emittente satellitare: Wenderson Galeno, classe 1997 del Porto. Si allontana invece Federico Chiesa, che vorrebbe concludere la stagione col Liverpool. Difficile anche Edon Zhegrova, che il Lille non vuole vendere.