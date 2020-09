Sky - Milik, sondaggio dell'Everton: a fine mercato si può aprire al prestito, le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale': "Milik continua ad allenarsi con il Napoli in attesa di una soluzione: questa potrebbe arrivare dalla Premier non solo con l'interesse del Tottenham, c'è anche un timido sondaggio dell'Everton, con Ancelotti che conosce il giocatore e potrebbe aprire al prestito negli ultimi giorni di mercato, il Napoli pur di darlo è disposto a rinnovare di un anno e darlo in prestito oneroso, visto che nel Napoli non giocherebbe e sarebbe fuori lista".