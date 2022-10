Sky - Napoli-Lobotka, accordo per il rinnovo: previsto bonus alla firma e opzione sul contratto, cifre e dettagli

Il Napoli è pronto a blindare Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco diventato un insostituibile negli schemi del Napoli di Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a blindare Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco diventato un insostituibile negli schemi del Napoli di Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da Sky Sport, le parti hanno l'accordo verbale per il rinnovo del contratto.

Cifre e dettagli - L’ex Celta Vigo prolungherà per quattro anni con opzione per il quinto. La nuova scadenza sarà fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un'altra stagione e arriverà a guadagnare 3 milioni di euro annui (2,5 milioni il quinto anno). Alla firma, invece, lo slovacco percepirà 2 milioni di euro. Per la firma si procederà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.