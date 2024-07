Sky - Niente Inter, Buongiorno ha detto sì al Napoli! Ora si cercherà l'intesa contrattuale

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 07:27 In primo piano

Niente Inter, Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli.

Niente Inter, Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli. E’ questo l’esito dell’incontro che si è appena concluso tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l’agente del giocatore Beppe Riso. Ora mancano solo le ultime situazioni contrattuali, secondo quanto annunciato da Sky Sport.

Nella giornata di ieri c’è stato il forte interessamento dell’Inter, che ha però chiesto di prendere tempo perché dovrebbe operare in uscita prima di poter chiudere. Ieri sera Buongiorno ha cenato con il suo agente. Tra i temi della cena, anche la decisione sul futuro: andare subito alla corte di Antonio Conte o aspettare il via libera dell’Inter e finire in quella dei campioni d’Italia di Simone Inzaghi.

Dopo l’incontro tra il ds del Napoli Manna e Riso il centrale del Torino ha finalmente sciolto le riserve e deciso di accettare il Napoli. Nelle prossime ore le parti lavoreranno per trovare un accordo sulle ultime situazioni contrattuali ancora in ballo.

Il Napoli ha raggiunto un'intesa di massima con il Torino per Buongiorno sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. È ancora da trovare, invece, l'accordo tra il club di De Laurentiis e il giocatore. Nell'incontro di ieri, si è parlato della possibilità di inserire una clausola rescissoria da 70 milioni che diventerebbe valida dopo 3 anni di permanenza di Buongiorno a Napoli.