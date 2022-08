Sky - Raspadori, il Napoli sale a 30mln + 5 ma poi nessun contatto col Sassuolo: i dettagli

Il Napoli e Giacomo Raspadori sono vicini e si lavora per arrivare alla chiusura della trattativa con il Sassuolo.

Il Napoli e Giacomo Raspadori sono vicini e si lavora per arrivare alla chiusura della trattativa con il Sassuolo. Nella giornata di ieri il club azzurro ha presentato un'offerta al Sassuolo: 30 milioni di euro di parte fissa, che potrebbero incrementarsi di ulteriori 5 milioni milioni di bonus (facilmente raggiungibili). Non dovrebbe esserci una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante. Nella giornata di oggi non ci sono stati contatti diretti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Si aspetta la risposta del Sassuolo, attualmente il club neroverde è a cena con l’Inter a Milano per Pinamonti. A riferirlo è Sky Sport.