Sky - Tentazione araba per Politano, l'Al Shabab offre 12mln al Napoli e mega contratto al giocatore: i dettagli

L'interesse dell'Al Shabab è molto concreto per l'esterno destro del Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tentazione araba per Matteo Politano. L'interesse dell'Al Shabab, infatti, è molto concreto per l'esterno destro del Napoli. Il club saudita avrebbe offerto al club di De Laurentiis 12 milioni di euro, mentre per il giocatore un contratto di tre anni a 7 milioni all'anno. A riferirlo è Sky Sport.