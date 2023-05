Sportitalia - Giuntoli ha deciso: va alla Juve e sogna di portare con sé Spalletti

Importante retroscena. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, Cristiano Giuntoli avrebbe scelto i bianconeri.

Fonte: Sportitalia.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante retroscena. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, Cristiano Giuntoli avrebbe scelto i bianconeri. L'attuale direttore sportivo del Napoli ha un accordo per un contratto triennale, con la possibilità di portare con lui Pompilio e Stefanelli. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha voluto rinviare l'incontro ma lui ha deciso, ha scelto la Juve: considera il suo ciclo finito all'ombra del Vesuvio a prescindere dalla scadenza del contratto (giugno 2024). Ora attende solo il via libera.

Per quanto riguarda il capitolo allenatore, invece, l'esperto di mercato ha svelato che se Giuntoli potesse scegliere il prossimo tecnico della Juventus, sceglierebbe sicuramente Spalletti: con il quale si è trovato perfettamente in due anni. I bianconeri, però, hanno ancora Allegri sotto contratto per altre due stagioni a cifre alte e per il momento è giusto attendere e valutare tutti gli scenari.