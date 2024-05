Tmw - David più lontano: ha chiesto stipendio da top, ma ADL non vuole accontentarlo

Jonathan David verso il Napoli? È una situazione intricata, almeno per il momento. Perché l'attaccante canadese piace agli azzurri, ma spara alto

Jonathan David verso il Napoli? È una situazione intricata, almeno per il momento. Perché l'attaccante canadese piace agli azzurri, ma nelle ultime settimane ha alzato il tiro per quanto riguarda l'ingaggio.

Se Osimhen ne guadagna 10 - e verrà ceduto in estate - il centravanti del Lille non ha intenzione di scendere sotto i 5 milioni di euro. Una cifra altissima per i club della nostra Serie A: il Napoli, dal canto suo, vorrebbe mantenere un salary cap intorno ai 4 milioni di euro, con un giocatore franchigia (Osimhen, appunto, ma anche Kvaratskhelia per il prossimo futuro) che potrebbe prenderne di più. Poi ci sarebbe l'idea di non esagerare per gli altri. Lo riporta Tuttomercatoweb.