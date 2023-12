Tuttosport - Giuntoli, all-in sul Napoli: vuole Zielinski, Pompilio e Micheli alla Juve

Giuntoli fa all-in sul Napoli. L'ex ds degli azzurri vuole Zielinski a zero in estate - duello con l'Inter dato che il polacco non ancora rinnova - ma non solo

Giuntoli fa all-in sul Napoli. L'ex ds degli azzurri vuole Zielinski a zero in estate - duello con l'Inter dato che il polacco non ancora rinnova - ma non solo. Come rivela l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, infatti, Giuntoli vorrebbe allargare l'organigramma bianconero con altre due figure che conosce molto bene. Una è il suo braccio destro Pompilio, l'altra è quella di Micheli, capo scout del Napoli. Giuntoli ci prova sapendo che non sarà facile strapparli a De Laurentiis.