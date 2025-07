Idea Grealish, il Mattino: "Verrebbe a Napoli di corsa, due gli elementi da far combaciare"

Il nome di Jack Grealish continua a far sognare i tifosi del Napoli per la corsia mancina dell'attacco. Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, il campione del City, in cerca di rilancio dopo una stagione sottotono, ha recentemente lasciato la Costiera Amalfitana, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza. Un dettaglio che alimenta suggestioni e speranze, anche se la trattativa resta complessa.

“L’inglese verrebbe di corsa in Italia, ma serve far combaciare parametri e numeri. Non mancherebbero le pretendenti in Inghilterra: l’Everton ieri ha avuto un primo approccio serio per l’esterno del ManCity, avrebbero disponibilità importante per pagare il suo stipendio senza troppi contributi, ma anche il West Ham ci ha pensato: in queste ore potrebbero fare anche loro una prima offerta all’entourage del calciatore” si legge sul quotidiano.