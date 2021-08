Il borsino del calciomercato - Affari a costo zero, ma 0 big ceduti. Niente terzino ed un Ounas in più

Su Tuttonapoli si conclude oggi 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi giorno per giorno nella sessione estiva

Si è chiuso con l'arrivo dal Fulham di André-Frank Zambo Anguissa, classe '95, il mercato in entrata. Luciano Spalletti è stato accontentato con il nazionale camerunese, costato 600mila euro di prestito oneroso (con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro), sfruttando la classica opportunità di fine mercato con la volontà del giocatore di lasciare la Championship dopo la retrocessione. Numericamente prende il posto di Bakayoko, anche se le caratteristiche sono molto diverse (è terzo per dribbling nell'ultima Premier) e più idonee a quelle di una mezzala dinamica, ruba-palloni ma anche d'inserimento. E' il secondo acquisto del Napoli (escludendo il terzo portiere Marfella, di ritorno dal Bari), dopo quello di Juan Jesus per colmare la partenza di Maksimovic ma all'occorrenza - e qui la nota dolente, con il mancato arrivo di un terzino sinistro - capace di spostarsi lateralmente con caratteristiche ovviamente difensive. Non è un acquisto, ma il giocatore in più è Adam Ounas che - con la mancata partenza di Petagna - porta a 7 gli attaccanti per soli 3 posti e questo potrà permette a Spalletti di incidere fortemente con anche 4 cambi offensivi a partita, una volta che ritroverà tutti a disposizione.

La vera sorpresa forse è nel mercato in uscita che praticamente non ha visto cessioni, se non quelle degli svincolati Maksimovic, Hysaj e Bakayoko, tutti per scelta evidentemente del Napoli. Tantissime le operazioni definite da Giuntoli, addirittura oltre 15, ma quasi tutte per esuberi e giovani in prestito, mentre quelle remunerative si limitano ai 6mln di euro incassati per Tutino ed il prestito oneroso di 500mila euro di Luperto. Per il resto il Napoli ha solo risparmiato ingaggi, provando così a tagliare i costi, ma trattenendo tutti i big. Uno scenario che sembrava impossibile per stessa ammissione di De Laurentiis, che aveva preannunciato almeno 2 cessioni pesanti, per rimettere a posto i conti: da allora, complici forse offerte non ritenute all'altezza, il Napoli ha preferito chiudere con un rosso di bilancio, completare a 0 la rosa, ma non privare Spalletti di alcuni pezzi pregiati.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (svincolato)

Marfella 100% (in prestito, Bari)

De Marco 100% (in prestito, Perugia)

Mercurio 100% (in prestito con diritto, Bari)

Moussa Mane 100% (in prestito, Bari)

Anguissa 100% (in prestito con diritto di riscatto, Fulham)



IN USCITA

Hysaj 100% (svincolato)

Maksimovic 100% (svincolato)

Bakayoko 100% (fine prestito)

Candellone 100 (in prestito, Sudtirol)

Sgarbi 100% (in prestito, Legnago)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Zerbin 100% (in prestito, Frosinone)

Ferrari 100% (prestito con obbligo condizionato, Pescara)

D'Ursi 100% (prestito con obbligo condizionato, Pescara)

Ciciretti 100% (a titolo definitivo, Pordenone)

Folorunsho 100% (in prestito, Pordenone)

Russo 100% (in prestito, Messina)

Tutino 100% (prestito con obbligo, Parma)

Luperto 100% (in prestito, Empoli)

Contini 100% (in prestito, Crotone)

Zedadka 100% (in prestito, Charleoi)

Palmiero 100% (in prestito, Cosenza)

Mezzoni 100% (in prestito, Pistoiese)

Machach 100% (in prestito con diritto di riscatto, Honved Budapest)

Gaetano 100% (in prestito, Cremonese)

Costa 0%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella

DIFESA: Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Zanoli*, Juan Jesus

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa

ATTACCO: Insigne*, Mertens, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Ounas

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski, Folorunsho

2023 - Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione), Luperto, Palmiero

2022 - Ghoulam, Insigne, Ospina, Malcuit, Mertens, Ounas, Juan Jesus (+1 opzione)

