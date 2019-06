IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Caccia al secondo acquisto, quanto lavoro per Giuntoli: oltre 25 operazioni in uscita

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo s'è aperto il mercato estivo del Napoli e, puntualmente, torna il borsino del calciomercato di Tuttonapoli, l'originale, come ormai da oltre dieci anni a questa parte. Per il classe '93 dell'Empoli c'è stata anche la firma, per un'operazione da circa 9mln di euro ed un quinquennale da circa 1,5mln di euro più bonus e manca solo l'annuncio del Napoli. A seguire nel borsino c'è la conferma di Ospina, tramite trattativa con l'Arsenal, non essendo scattato il riscatto obbligatorio legato alle presenze, mentre in entrata il giocatore più vicino resta Almendra, classe 2000 del Boca Juniors, seguito già da gennaio dal Napoli, che rappresenterebbe un tassello per completare le alternative a centrocampo ed anche utile in chiave liste, potendolo inserire come pedina in più da Under. Non è da escludere anche Veretout, come prima alternativa ad Allan e Zielinski, ma il discorso è rinviato per due motivi: la Fiorentina sta vivendo un cambio di proprietà e non c'è un interlocutore ed il Napoli in quel ruolo vuole dare priorità alle cessioni con Diawara e Rog da cedere ed il primo per non meno di 20mln di euro. Il Napoli si muoverà anche per un altro laterale, per liberare Mario Rui, ed il nome più caldo in questi giorni è quello di Castagne, classe '95 dell'Atalanta, capace di giocare su entrambe le corsie, che attende di capire la proposta di rinnovo dell'Atalanta per poi eventualmente chiedere la cessione al Napoli che però nel frattempo deve cedere anche Hysaj, avendo al momento cinque laterali in organico.

Gran parte del tesoretto estivo verrà investito per un attaccante. Le cessioni di Roberto Inglese, che difficilmente partirà per meno di 20mln di euro, Ounas e probabilmente anche di Verdi (solo in caso di offerte da 20mln), contribuiranno a far lievitare la cifra. E' per questo che il club continua a lavorare su Lozano del PSV nonostante la valutazione sia salita fino a quasi 50mln di euro, più o meno la stessa cifra che servirebbe per Rodrigo del Valencia. E nelle ultime ore s'è fatto più consistente il rumors riguardante James Rodriguez, pupillo di Ancelotti che nei suoi anni è riuscito a far rendere come nessun altro. Dalla Spagna assicurano che il tecnico ha già il sì del giocatore e del suo potente manager Mendes. Più o meno la stessa valutazione di cartellino di Lozano, ma ingaggio importante di circa 6,5mln di euro che nel Napoli percepisce soltanto Koulibaly. Inevitabile per il Napoli prima di provare a chiudere qualsiasi operazione di questa portata, guardarsi intorno e capire anche il futuro di diversi big (Mertens e Insigne su tutti), oltre alle tante cessioni minori.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 99% (Empoli)

Ospina 90% (riscatto, Arsenal)

Almendra 50% (Boca Juniors)

Veretout 40% (Fiorentina)

Lozano 30% (Psv)

Castagne 20% (Atalanta)

James Rodriguez 15% (Real Madrid)

Rodrigo 15% (Valencia)

Hernandez 10% (Real Madrid)

Bennacer 10% (Empoli)

De Paul 10% (Udinese)

Diego Costa 5% (Atletico Madrid)

Lazzari 1% (Spal)

Fornals 1% (Villarreal)

Grimaldo 1% (Benfica)



IN USCITA

Tonelli 90% (a titolo definitivo)

Sepe 90% (Parma)

Grassi 90% (in prestito)

Inglese 90% (a titolo definitivo)

Vinicius 90%

Lasicki 90% (in prestito)

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

Zerbin 90% (in prestito)

Roberto Insigne 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito, Cosenza)

Palmiero 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Bifulco 90% (in prestito)

Contini 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Ounas 90%

Hysaj 90%

Diawara 90%

Rog 90%

Mario Rui 90%

Verdi 50%

Luperto 40% (in prestito)

Insigne 30%

Allan 15%

Younes 10%



ROSA ATTUALE (lista da 25, inclusi 4 prodotti settore giovanile)

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis,

DIFESA: Albiol, Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo

CENTROCAMPO: Allan, Diawara**, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes

*prodotto settore giovanile

**under