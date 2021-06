"Il contatto c'è, è giallo!", svelato labiale tra Orsato e Var: il video era senza audio

Ricordate il contatto Pjanic-Orsato del 28 aprile 2018 con mancato secondo giallo al bosniaco? Ricordate quando Orsato quest'anno alla Rai ha ammesso l'errore? E ricordate le parole dell'ex procuratore federale Pecoraro che rivelò di aver chiesto il video dell’episodio, ma di averlo ricevuto mesi dopo e senza l’audio dei colloqui tra Var e Orsato?

Questa sera Le Iene con un servizio aggiungono ulteriori elementi. Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera: "La trasmissione ha ingaggiato due non udenti, chiedendo di tradurre il labiale delle cose dette da arbitro e assistenti in sala Var, Valeri e Giallatini. «Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è», spiega il primo consulente, Giuliano. Prima ancora, al momento del contatto tra Pjanic e Rafinha, Valeri avrebbe esclamato: «Uuuh, check!». Per Alessandro, il secondo esperto non udente: «Valeri mi sembra che dica “ho controllato adesso, lo riguardo un secondo, ho controllato, un contatto c’è”». Poco dopo l’assistente Giallatini dice a Valeri: «Per me è giallo, per me è giallo», e Valeri gli risponde «Sì certo». Una versione che differisce in modo sostanziale da quella resa dai diretti interessati. Il caso resta aperto".