Il grande dubbio di formazione di Conte in vista del Milan

Grande dubbi per Conte in vista del Milan. Capitolo formazione in primo piano per domenica. Torna Neres, possibile ritorno al 4-3-3, ma in questo momento è difficile rinunciare a Raspadori, in gol anche in Nazionale. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il rientro di David può accelerare il ritorno delle tre punte: il tecnico ha nuove soluzioni. E il rebus Jack. Neres spicca il volo, è l’uomo del 4-3-3. Il brasiliano tornerà dopo cinque giornate di assenza offrendo a Conte la possibilità di riattivare il tridente. Super Raspadori in emergenza piena, Sarà molto difficile rinunciare a lui", si legge.