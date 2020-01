Il miglior Napoli gattusiano si fa gol da solo: sul mercato serve... San Gennaro!

La classifica piange, ma da Roma il Napoli si porta a casa almeno qualche segnale confortante. Perché è vero che è arrivato l'ennesimo k.o., ma fino a 10 minuti dalla fine sembrava che gli azzurri potessero addirittura battere la squadra più in forma del campionato. Contro la Lazio è finito 1-0, ma sarebbe potuta andare diversamente se non fosse stato per l'erroraccio di Ospina nel finale. Il Napoli, scavalcato ora anche dal Milan, potrebbe persino scivolare all'undicesimo posto oggi, ma come dice Gattuso è meglio non guardare adesso la classifica. Parlando del tecnico calabrese in riferimento al match dell'Olimpico, La Gazzetta dello Sport si esprime così:

CRESCITA NAPOLI - "Avrebbe volentieri fatto a meno dell’invito alla festa altrui, perché il destino ha deciso che doveva andare così, ma forse sarebbe dovuta andare diversamente. Proprio nel momento migliore del Napoli, con la Lazio in affanno e Strakosha impegnato, è arrivato quello sciagurato tentativo di dribbling di Ospina a Immobile che gli ha rubato palla e ha tirato una sassata nella porta da posizione difficile. Il tentativo di Di Lorenzo di scaraventare in tribuna la sassata non è andato a buon fine. Amen. Altro errore, altra corsa, Altro gol praticamente autoprodotto, dopo quelli di San Siro. Il Napoli è in crescita ma perde. In questo mercato invernale, come prima cosa dovrebbe (ri)acquistare i favori di San Gennaro".

IL MIGLIOR GATTUSO - "[...] Così, il miglior Napoli gattusiano (quello del secondo tempo) torna a casa a mani vuote ma il cuore deve essere leggero. La strada è giusta, Rino lo sa e lo ha detto. Forse nessuno ha messo così in difficoltà questa Lazio. Certo, servono punti per il morale. Ma arriveranno, sicuro, se continua così. Basta harakiri però".